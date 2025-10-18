Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Петр Олещук, отметив, что больше всего Трамп хочет заключить сделку. Он верит, что это ему удастся и направляет максимум усилий на диалог с главой Кремля.
К теме Байден этого боялся: политик из США заметил интересное изменение в отношении Трампа к Путину
Какой есть путь для завершения войны?
Риторика и трансформация Трампа, которые мы увидели на встрече с Владимиром Зеленским, является результатом общения с Путиным. Было очевидно, что не стоит ждать слишком многого.
Какие бы тактические инструменты не использовал Трамп – у него была одна стратегическая цель. Она осталась неизменной, даже когда он говорил о возможном предоставлении дальнобойного оружия. И цель – сделка с Путиным.
С точки зрения Трампа, он хочет как можно скорее достичь завершения войны в Украине. А единственный путь к этому – соглашение с Путиным,
– подчеркнул Петр Олещук.
Президент США долгое время пытался подтолкнуть Путина к соглашению, обещал ему преференции, выгоды, но все это совершенно не интересовало российского диктатора.
Тогда Трамп перешел к силовому давлению, но в формате блефа. Вершиной этого стала история с "Томагавками" для Украины. Теперь глава США думает, что блеф сработал, потому что Путин согласился на новую встречу. Именно по ее итогам американский лидер ожидает объявить о завершении войны.
Почему Трамп заговорил о ненависти Путина и Зеленского?
Судя по всему, лидер США пребывает в эйфории, думает, что он одержал большую геополитическую победу и хочет развить успех. При этом продолжает повторять ложный тезис о российско-украинской войне.
По мнению Трампа, причиной нападения России якобы стал личный конфликт. Подтверждением этого являются слова о "ненависти между Путиным и Зеленским". Трамп пытался убедить, что якобы главная проблема в том, что украинский и российский президенты не любят друг друга.
Он упорно отказывается замечать очевидные проблемы, связанные с российским империализмом, территориальными посягательствами и претензиями ко всем соседям, с ростом влияния Китая в России,
– подчеркнул политолог.
Трамп думает, что войну спровоцировал какой-то личный конфликт, потому что кому-то из политических лидеров что-то не понравилось. Конечно, это абсурд, потому что тогда войны шли бы между всеми странами, если бы поводом для нее была личная неприязнь.
Для президента США психологически проще сводить все это к личному конфликту, который можно решить путем личных встреч, разговоров. От этой идеи он не отказывается почти год – с тех пор как возглавил страну.
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа?
- Встреча двух президентов стала следствием их телефонного разговора. Она касалась войны, сотрудничества между странами, также обсуждали предоставление оружия Украине. После нее Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы "положить конец войне".
- Лидер США заявил, что будет держать контакт с Владимиром Зеленским, но скорее всего, его не будет на встрече в Венгрии. Он отметил, что между президентами "очень много напряжения", а ситуация сложная.
- Премьер Венгрии выразил готовность принимать переговоры на таком высоком уровне. Он обещал гарантировать беспрепятственный приезд Путина и добавил, что будет говорить с ним по телефону. Встреча должна состояться в ближайшие 2 недели, то есть до конца октября.