Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Петр Олещук, отметив, что больше всего Трамп хочет заключить сделку. Он верит, что это ему удастся и направляет максимум усилий на диалог с главой Кремля.

К теме Байден этого боялся: политик из США заметил интересное изменение в отношении Трампа к Путину

Какой есть путь для завершения войны?

Риторика и трансформация Трампа, которые мы увидели на встрече с Владимиром Зеленским, является результатом общения с Путиным. Было очевидно, что не стоит ждать слишком многого.

Какие бы тактические инструменты не использовал Трамп – у него была одна стратегическая цель. Она осталась неизменной, даже когда он говорил о возможном предоставлении дальнобойного оружия. И цель – сделка с Путиным.

С точки зрения Трампа, он хочет как можно скорее достичь завершения войны в Украине. А единственный путь к этому – соглашение с Путиным,

– подчеркнул Петр Олещук.

Президент США долгое время пытался подтолкнуть Путина к соглашению, обещал ему преференции, выгоды, но все это совершенно не интересовало российского диктатора.

Тогда Трамп перешел к силовому давлению, но в формате блефа. Вершиной этого стала история с "Томагавками" для Украины. Теперь глава США думает, что блеф сработал, потому что Путин согласился на новую встречу. Именно по ее итогам американский лидер ожидает объявить о завершении войны.

Почему Трамп заговорил о ненависти Путина и Зеленского?

Судя по всему, лидер США пребывает в эйфории, думает, что он одержал большую геополитическую победу и хочет развить успех. При этом продолжает повторять ложный тезис о российско-украинской войне.

По мнению Трампа, причиной нападения России якобы стал личный конфликт. Подтверждением этого являются слова о "ненависти между Путиным и Зеленским". Трамп пытался убедить, что якобы главная проблема в том, что украинский и российский президенты не любят друг друга.

Он упорно отказывается замечать очевидные проблемы, связанные с российским империализмом, территориальными посягательствами и претензиями ко всем соседям, с ростом влияния Китая в России,

– подчеркнул политолог.

Трамп думает, что войну спровоцировал какой-то личный конфликт, потому что кому-то из политических лидеров что-то не понравилось. Конечно, это абсурд, потому что тогда войны шли бы между всеми странами, если бы поводом для нее была личная неприязнь.

Для президента США психологически проще сводить все это к личному конфликту, который можно решить путем личных встреч, разговоров. От этой идеи он не отказывается почти год – с тех пор как возглавил страну.

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа?