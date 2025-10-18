Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что Трамп начал использовать тактику кремлевского диктатора, выступая с различными заявлениями и угрозами. В частности он говорит, что Украина может получить от США мощные ракеты Tomahawk.

Почему Трамп изменил отношение к Путину?

По мнению Юрия Рашкина, у Трампа с Путиным сейчас словесная перепалка, но США могут перейти к действиям, передав Украине Tomahawk.

Пропагандисты в Кремле кричат, что американцы могут отправить тысячи единиц такого оружия.

Но насколько я знаю, чтобы надавить на Россию нужно 400 ракет. Я думаю, что Владимиру Зеленскому надо сказать, чтобы Трамп передал ему, возможно, 500 Tomahawk, за которые Европа согласится заплатить. Тогда за 2 недели не будет никакой войны,

– сказал политический и общественный деятель.

По его словам, Трамп как раз очень не доволен тем, что Путин не хочет мира. Ракеты Tomahawk могут усилить его желание.

Президент США, учитывая традиционную западную политику, ведет себя абсолютно безответственно, потому что Джо Байден никогда бы такого не говорил,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Все потому, что предыдущий американский лидер, вероятно, боялся, чтобы в Кремле не подумали, что США хотят воевать с Россией.

