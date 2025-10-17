Российский диктатор якобы сказал лидеру США много "вещей, которые поражают". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи в Белом доме.

Что Путин рассказал Трампу 16 октября?

К слову, смотреть онлайн-трансляцию переговоров Зеленского и Трампа 17 октября можно по ссылке.

По словам американского президента, Путин хотел бы достичь мира в Украине, а дела в этом отношении идут довольно неплохо.

Я вчера говорил с ним (Путиным – 24 Канал) более двух часов, президент хочет закончить войну, и я думаю, что мы это сделаем,

– отметил лидер США.

В то же время Трамп услышал много "вещей, которые поражают". Российский диктатор якобы был удивлен при обсуждении событий на Среднем Востоке, которые также "можно будет урегулировать".

К слову, американский президент добавил, что любит заканчивать войны, а также когда люди прекращают убивать друг друга. "Я занимаюсь посредничеством в непростой ситуации", – заметил он.