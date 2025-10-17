Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи президентов США и Украины в Белом доме.

Что сказал Трамп о желании заканчивать войны в мире?

Дональд Трамп заявил, что любит заканчивать войны, а также любит, когда люди прекращают убивать спасать друг друга.

Я люблю спасать жизни. Это будет успех, если нам удастся закончить это (войну России против Украины – 24 Канал),

– сказал президент США.

Также американский лидер назвал себя "президентом-посредником".

"Я занимаюсь посредничеством в непростой ситуации... Гораздо легче, когда люди понимают друг друга, когда они собираются, когда они нравятся друг другу. У нас необязательно бывает такая ситуация", – сказал он журналистам.

Американский лидер также продолжил рассказывать о своих посреднических усилиях в урегулировании различных конфликтов по всему миру.

Это номер девять (война России против Украины – 24 Канал). Хорошо, это будет номер 9 для меня. Я остановил 8 (войн – 24 Канал), в частности на Ближнем Востоке ... Я не получил Нобелевской премии ... поэтому меня не волнует все это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер 9,

– сказал он.

Также Дональд Трамп сказал, что урегулирование войны в Украине состоится в ближайшее время, но только если стороны проявят гибкость.

"У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну", – отметил президент США.

По словам Трампа, будет достигнут успех в завершении войны в Украине, нужно просто подождать.