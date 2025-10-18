Перед Україною відкрилося чергове вікно можливостей. Про це в ефірі 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що мир все одно не буде швидким.

До теми Питання територій – найскладніше, та головним завданням зараз є припинення вогню, – Зеленський

Чи може настати мир до Нового року?

"Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним у найближчі два тижні. Від того як пройде цей час і чи будуть удари з боку Росії – залежатиме реальна відповідь Путіна", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Очевидно, якщо Кремль планує про щось домовлятися і готовий дотримуватися пропозиції Трампа, то від терору потрібно відходити. Коли ми це побачимо – зможемо зробити певні висновки.

Мені здається, що вікно можливостей є. Якщо його вдасться реалізувати, то припинити вогонь, влаштувати умовне перемир'я – можна навіть до Різдва. Наскільки мені відомо, американці активно просувають цю тему,
– додав політолог.

Згідно з їхніми планами, до кінця листопада – початку грудня 2025 року мали тривати переговори, а до кінця року все повинно стабілізуватися. Тоді можна говорити про справжній режим припинення вогню.

Що заявив Трамп після зустрічі з Зеленським?

  • У Білому домі виклали фото зустрічі двох лідерів. Там зазначили, що США прагнуть завершення війни, щоб врятуватися тисячі життів. На цьому наполягав Дональд Трамп під час переговорів.

  • Американський президент заявив, що між Путіним і Зеленським є величезна ворожнеча й "вони ненавидять один одного". На думку Трампа, саме це заважає врегулюванню ситуації. Втім додав, що "ми все-таки це зробимо".

  • Після зустрічі лідер США написав, що Україна та Росія мають оголосити про свою перемогу, а "історія розсудить, як було насправді". Він наголосив, що сторони повинні зупинитися на тій лінії, де зараз перебувають і заморозити конфлікт.