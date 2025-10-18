Перед Україною відкрилося чергове вікно можливостей. Про це в ефірі 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що мир все одно не буде швидким.
Чи може настати мир до Нового року?
"Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним у найближчі два тижні. Від того як пройде цей час і чи будуть удари з боку Росії – залежатиме реальна відповідь Путіна", – підкреслив Ігор Рейтерович.
Очевидно, якщо Кремль планує про щось домовлятися і готовий дотримуватися пропозиції Трампа, то від терору потрібно відходити. Коли ми це побачимо – зможемо зробити певні висновки.
Мені здається, що вікно можливостей є. Якщо його вдасться реалізувати, то припинити вогонь, влаштувати умовне перемир'я – можна навіть до Різдва. Наскільки мені відомо, американці активно просувають цю тему,
– додав політолог.
Згідно з їхніми планами, до кінця листопада – початку грудня 2025 року мали тривати переговори, а до кінця року все повинно стабілізуватися. Тоді можна говорити про справжній режим припинення вогню.
Що заявив Трамп після зустрічі з Зеленським?
У Білому домі виклали фото зустрічі двох лідерів. Там зазначили, що США прагнуть завершення війни, щоб врятуватися тисячі життів. На цьому наполягав Дональд Трамп під час переговорів.
Американський президент заявив, що між Путіним і Зеленським є величезна ворожнеча й "вони ненавидять один одного". На думку Трампа, саме це заважає врегулюванню ситуації. Втім додав, що "ми все-таки це зробимо".
Після зустрічі лідер США написав, що Україна та Росія мають оголосити про свою перемогу, а "історія розсудить, як було насправді". Він наголосив, що сторони повинні зупинитися на тій лінії, де зараз перебувають і заморозити конфлікт.