Таку заяву він зробив увечері у п'ятницю, 17 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів перед переговорами з українською стороною, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Трамп про Путіна і Зеленського?

Дональд Трамп заявив, що український та російський президенти обидва "чудово справляються" у ролі переговорників, проте між ними є ворожнеча, якої, на його думку, потрібно позбутися хоча б частково.

Я кажу це перед президентом Зеленським, але я кажу це також і перед президентом Путіним. У них величезна ворожнеча. Це дійсно те, що, на мою думку, заважає врегулюванню. Я думаю, що ми це зробимо,

– заявив він.

За його словами, і Володимир Путін, і Володимир Зеленський прагнуть до закінчення війни. Американський президент каже, що війна завершиться вже незабаром, якщо "обидві сторони будуть гнучкими".

До слова, своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що російська та українська сторони ще не готові до мирної угоди, оскільки між ними існує занадто багато нерозв'язаних суперечностей.