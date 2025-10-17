Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі в Білому домі 17 жовтня.

Президент Дональд Трамп зауважив, що якби США не надала Україні "Джавеліни", то Росія змогла б дуже швидко захопити частину України. Він додав, що їхня допомога стримала ворога, інакше б він був в столиці України, як і планував – за 2 – 3 дні.

Росіяни були б у Києві дуже швидко, якби не погода та не "Джавеліни". На війні вам також дуже щастить,

– сказав Трамп.

Президент додав, що свого часу він передав Україні сотні протитанкових ракетних комплексів, тому вдалося захистити Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Хоча деяким російським генералам вистачило сміливості відправити солдатів до української столиці навіть під обстрілами та через болота, де застрягли їхні танки.

Нагадаємо! "Джавелін" – це американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який використовують для знищення танків, бронетехніки та укріплень. ПТРК запускає ракету, яка вже самостійно наводиться на ціль та має тепловізійне наведення. Дальність ураження – до 2,5 – 4 кілометрів, залежно від модифікації.

Що ще сказав Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі?