Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи в Белом доме 17 октября.
Почему Россия не смогла победить в первые дни войны?
Президент Дональд Трамп отметил, что если бы США не предоставила Украине "Джавелины", то Россия смогла бы очень быстро захватить часть Украины. Он добавил, что их помощь сдержала врага, иначе бы он был в столице Украины, как и планировал – за 2 – 3 дня.
Россияне были бы в Киеве очень быстро, если бы не погода и не "Джавелины". На войне вам также очень везет,
– сказал Трамп.
Президент добавил, что в свое время он передал Украине сотни противотанковых ракетных комплексов, поэтому удалось защитить Киев в первые дни полномасштабного вторжения. Хотя некоторым российским генералам хватило смелости отправить солдат в украинскую столицу даже под обстрелами и через болота, где застряли их танки.
Напомним! "Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который используют для уничтожения танков, бронетехники и укреплений. ПТРК запускает ракету, которая уже самостоятельно наводится на цель и имеет тепловизионное наведение. Дальность поражения – до 2,5 – 4 километров, в зависимости от модификации.
Что еще сказал Дональд Трамп во время встречи в Белом доме?
Дональд Трамп заявил, что любит заканчивать войны и спасать жизни. Президент будет считать успехом, если вместе с партнерами сможет закончить войну России против Украины.
Американский президент отметил, что Зеленский, вероятно, не будет присутствовать на его саммите с Путиным в Будапеште. Однако Трамп обещает поддерживать связь с украинским лидером.
Перед началом разговора Дональд Трамп похвалил внешний вид Владимира Зеленского, отметив, что ему нравится наряд украинского президента. Президент США также назвал Зеленского "сильным лидером".
Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос ударов американским оружием по территории России. Однако он считает, что это может расцениваться врагом как эскалация.