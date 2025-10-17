Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи в Белом доме 17 октября.

Президент Дональд Трамп отметил, что если бы США не предоставила Украине "Джавелины", то Россия смогла бы очень быстро захватить часть Украины. Он добавил, что их помощь сдержала врага, иначе бы он был в столице Украины, как и планировал – за 2 – 3 дня.

Россияне были бы в Киеве очень быстро, если бы не погода и не "Джавелины". На войне вам также очень везет,

– сказал Трамп.

Президент добавил, что в свое время он передал Украине сотни противотанковых ракетных комплексов, поэтому удалось защитить Киев в первые дни полномасштабного вторжения. Хотя некоторым российским генералам хватило смелости отправить солдат в украинскую столицу даже под обстрелами и через болота, где застряли их танки.

Напомним! "Джавелин" – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который используют для уничтожения танков, бронетехники и укреплений. ПТРК запускает ракету, которая уже самостоятельно наводится на цель и имеет тепловизионное наведение. Дальность поражения – до 2,5 – 4 километров, в зависимости от модификации.

Что еще сказал Дональд Трамп во время встречи в Белом доме?