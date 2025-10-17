Также россияне бросают бронетехнику даже в плохих погодных условиях, чтобы украинские БПЛА не были столь эффективными. Это в эфире 24 Канала заметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Как враг действует на фронте?

Игорь Романенко отметил, что "килзона" расширяется с 20 до 30 километров. С помощью новых типов российских беспилотников на оптоволокне и дронов-маток, как "Молния", которые несут несколько дронов-камикадзе на себе, есть перспектива еще увеличить ее. Поэтому бронетехника не используется массово.

Но Путин спешит. Потому что он видел, что окно возможности на ведение боевых действий может закрываться. Поэтому бросает бронетехнику, но в плохих погодных условиях для того, чтобы наши дроны не были так эффективны. А наши все-таки больше десятка, в частности, на Добропольском направлении, применяли,

– подчеркнул он.

Враг бросает на фронт большое количество военнослужащих, которые идут медленно и малыми группами. К сожалению, россияне все-таки имеют определенные продвижения.

Ситуация на поле боя: последние новости