Как принудить Россию к миру?

Резкая смена риторики произошла после того, как госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров не смогли достичь существенного прогресса во время подготовительного телефонного разговора перед встречей.

Впоследствии Лавров подтвердил, что Путин отклонил предложение Трампа о прекращении огня и остается преданным своим максималистским целям в войне против Украины.

Его комментарии свидетельствуют, что цели Кремля значительно шире территориальных уступок – Москва стремится к смене власти в Киеве.

Пока Трамп пытается заключить "геополитическую сделку", Путин пытается войти в историю как правитель, который уничтожил украинскую государственность и возродил Российскую империю,

Преступления российской армии в Украине отражают эту идеологию уничтожения украинской идентичности. На оккупированных территориях преследуют всех, кого считают патриотами, детей депортируют и подвергают идеологической обработке, украинский язык и культуру системно искореняют.

ООН уже квалифицировала эти действия как преступление против человечности.

Если Трамп действительно хочет прекратить кровопролитие, ему следует осознать: Путин не пойдет на компромисс, пока не будет вынужден, ведь глава Кремля играет на самых высоких ставках. На этом этапе любой результат, который не приведет к ликвидации Украины как государства и нации, в Москве будут расценивать как серьезное поражение, что может вызвать кризис в Кремле.

Путин, без сомнения, и в дальнейшем будет публично заявлять о своем стремлении к миру, одновременно применяя тактику затягивания времени. Он и дальше будет манипулировать Трампом соблазнительными телефонными разговорами и громкими саммитами, которые льстят самолюбию американского президента, но почти наверняка не согласится на настоящие мирные переговоры, пока альтернативой не станет поражение в Украине и катастрофа для самой России,

По словам аналитиков, чем раньше Трамп осознает эту реальность, тем быстрее можно будет отказаться от иллюзорного мирного процесса и перейти к реальной работе над устойчивым урегулированием – через решительные действия Запада, которых уже давно требует ситуация.

