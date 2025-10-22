Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Atlantic Council.

Як примусити Росію до миру?

Різка зміна риторики сталася після того, як держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров не змогли досягти суттєвого прогресу під час підготовчої телефонної розмови перед зустріччю.

Згодом Лавров підтвердив, що Путін відхилив пропозицію Трампа щодо припинення вогню та залишається відданим своїм максималістським цілям у війні проти України.

Його коментарі свідчать, що цілі Кремля значно ширші за територіальні поступки – Москва прагне зміни влади в Києві.

Поки Трамп намагається укласти "геополітичну угоду", Путін намагається увійти в історію як правитель, який знищив українську державність і відродив Російську імперію,

Злочини російської армії в Україні відображають цю ідеологію знищення української ідентичності. На окупованих територіях переслідують усіх, кого вважають патріотами, дітей депортують і піддають ідеологічній обробці, українську мову та культуру системно викорінюють.

ООН уже кваліфікувала ці дії як злочин проти людяності.

Якщо Трамп справді хоче припинити кровопролиття, йому слід усвідомити: Путін не піде на компроміс, доки не буде змушений, адже очільник Кремля грає на найвищих ставках. На цьому етапі будь-який результат, який не призведе до ліквідації України як держави й нації, в Москві розцінюватимуть як серйозну поразку, що може спричинити кризу в Кремлі.

Путін, без сумніву, й надалі публічно заявлятиме про своє прагнення до миру, водночас застосовуючи тактику затягування часу. Він і далі маніпулюватиме Трампом спокусливими телефонними розмовами та гучними самітами, які лестять самолюбству американського президента, але майже напевно не погодиться на справжні мирні переговори, доки альтернативою не стане поразка в Україні та катастрофа для самої Росії,

За словами аналітиків, чим раніше Трамп усвідомить цю реальність, тим швидше можна буде відмовитися від ілюзорного мирного процесу й перейти до реальної роботи над стійким врегулюванням – через рішучі дії Заходу, яких уже давно вимагає ситуація.

Чи зустрінуться Трамп і Путін?