Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.
Що сказав Трамп про свою присутність на майбутній зустрічі Зеленського та Путіна?
Дональд Трамп заявив, що після його саміту з Путіним 15 серпня на Алясці наступна зустріч може бути між Зеленським та Путіним. Або ж у форматі Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп.
Я буду там, якщо їм це потрібно,
– заявив Трамп.
Водночас американський лідер зазначив, що не буде укладати угоду з Росією щодо України.
"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (Росія та Україна – 24 Канал)", – пояснив глава Білого дому.
Окрім того, Трамп заявив, що зрештою, він "зведе Путіна та Зеленського в одній кімнаті".
Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено,
– заявив він.
Трамп також сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним може бути "хорошою", а може "і не бути".
"Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед, або буде погана зустріч. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко. Ми будемо мати справу з європейськими лідерами, ми будемо мати справу з Зеленським. І я сподіваюсь, ми матимемо великий успіх", – каже американський президент.
Водночас Дональд Трамп стверджує, що може піти з мирного процесу і сказати "Хай щастить", і на цьому участь США у переговорах закінчиться.