Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

Що сказав Трамп про свою присутність на майбутній зустрічі Зеленського та Путіна?

Дональд Трамп заявив, що після його саміту з Путіним 15 серпня на Алясці наступна зустріч може бути між Зеленським та Путіним. Або ж у форматі Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп.

Я буду там, якщо їм це потрібно,

– заявив Трамп.

Водночас американський лідер зазначив, що не буде укладати угоду з Росією щодо України.

"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (Росія та Україна – 24 Канал)", – пояснив глава Білого дому.

Окрім того, Трамп заявив, що зрештою, він "зведе Путіна та Зеленського в одній кімнаті".

Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено,

– заявив він.

Трамп також сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним може бути "хорошою", а може "і не бути".

"Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед, або буде погана зустріч. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко. Ми будемо мати справу з європейськими лідерами, ми будемо мати справу з Зеленським. І я сподіваюсь, ми матимемо великий успіх", – каже американський президент.

Водночас Дональд Трамп стверджує, що може піти з мирного процесу і сказати "Хай щастить", і на цьому участь США у переговорах закінчиться.