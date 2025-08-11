Во время брифинга 11 августа Дональд Трамп высказался относительно своей предстоящей встречи с Путиным на Аляске. Политик сказал, что она будет "пробной". Никаких соглашений о мире на этом саммите подписано не будет, передает 24 Канал.

Какую чушь Трамп придумал о наступлении на Киев?

Американский лидер, по его мнению, нашел объяснение того, почему россияне так и не взяли Киев. По словам Трампа, в том виноват некий "российский генерал", который принял "блестящее решение" наступать на украинскую столицу через сельскохозяйственные угодья, то есть поля. Как следствие – российские танки застряли в грязи.

Президент США выразил уверенность, что если бы захватчики ехали на Киев по трассе, то добрались бы до города за четыре часа. Также он предположил, что тот "генерал" был уволен.

На фоне этого нелепого заявления Трампа в сети распространили видео, на котором изображены кадры с первых дней вторжения. На них видно, как российская колонна движется по трассе М01 возле села Скибин Киевской области. Никаких полей – только асфальт и оккупанты. Также на видео слышно, как россияне говорят о своих больших потерях.

