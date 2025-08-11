Під час брифінгу 11 серпня Дональд Трамп висловився щодо своєї майбутньої зустрічі із Путіним на Алясці. Політик сказав, що вона буде "пробною". Жодних угод про мир на цьому саміті підписано не буде, передає 24 Канал.

Дивіться також Я буду там, якщо їм це потрібно, – Трамп про потенційну зустріч Зеленського та Путіна

Яку нісенітницю Трамп вигадав про наступ на Київ?

Американський лідер, на його думку, знайшов пояснення того, чому росіяни так і не взяли Київ. За словами Трампа, у тому винен якийсь "російський генерал", який ухвалив "блискуче рішення" наступати на українську столицю через сільськогосподарські угіддя, тобто поля. Як наслідок – російські танки застрягли в багнюці.

Президент США висловив впевненість, що якби загарбники їхали на Київ по трасі, то дісталися б міста за чотири години. Також він припустив, що той "генерал" був звільнений.

Трамп знову каже дурість: дивіться відео

На тлі цієї безглуздої заяви Трампа у мережі поширили відео, на якому зображені кадри з перших днів вторгнення. На них видно, як російська колона рухається трасою М01 біля села Скибин на Київщині. Жодних полів – лише асфальт і окупанти. Також на відео чути, як росіяни говорять про свої великі втрати.

Перші дні наступу Росії на Київ у 2022 році: дивіться відео