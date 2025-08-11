Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время вечернего обращения 11 августа.

Что сказал Зеленский об истинных намерениях Путина в Украине?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклад разведки и военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и приготовления военные.

Он (Путин – 24 Канал) точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше. Давить на Украину так, как раньше,

– объяснил украинский лидер.

Он также отметил, что нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

"Пока что нет. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает", – отметил Зеленский.

К слову, президент Украины в разговоре с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом отметил, что сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. По словам президента, мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность – гарантированной.