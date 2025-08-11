Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что российской армии, несмотря на большую численность, не удалось достичь даже минимальных успехов. Теперь у Кремля не остается аргументов в свою пользу, только слабая переговорная позиция.

Путин не сможет поразить Трампа ходом боевых действий

Российский диктатор собирался показать Трампу на встрече свои успехи на линии фронта и преимущество в военной силе, чтобы подготовить себе лучшие условия. Именно поэтому Кремль постоянно затягивал время относительно согласия пойти на мирные предложения и двигаться в сторону прекращения боевых действий.

"Вся логика Путина заключалась в том, что он собирался взять под контроль Донецкую область до осени 2025 года, то есть в конце летней наступательной кампании. Путин планировал оккупировать также Сумы, север Харьковщины, Купянск, объединив их с Донетчиной. Он требовал отдать России еще и Херсонскую и Запорожскую области", – сказал Кузан.

Он пояснил, что с мая этого года оккупанты сконцентрировали свое наибольшее количество сил у Покровска. Именно на этом направлении враг имеет продвижение, которые измеряются десятками квадратных километров. Однако взять город врагу не удалось до сих пор.

Достиг ли Путин всех своих целей? У него нет никаких стратегических достижений. Даже на оперативном уровне достижения минимальны, он имеет только тактические успехи. Летняя кампания подходит к концу, а Путин накапливал свои силы и готовился к ней год. США смотрят и не понимают, как можно было накопить такое большое количество ресурсов и не выполнить даже минимальных задач,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он добавил, что весной Кремль пытался запугать мир и Украину своим большим наступлением, но этого не произошло. Более того, украинские военные понемногу отбивают оккупированные села, в частности в Сумской области.