О чем Зеленский говорил с принцем Саудовской Аравии?

По словам президента, он и наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман Аль Сауд одинаково видят опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы.

Проинформировал о контактах с партнерами, нашу дипломатическую работу для окончания войны. Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность – гарантированной. Это важно не только для Украины – для каждой европейской страны,

– написал Зеленский.

Гарант поблагодарил Мухаммада бин Салмана за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира.

Стороны договорились, что их команды будут координировать все необходимые усилия.

"Также говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим нашим государствам. Наши команды будут работать над всеми деталями", – добавил Зеленский.