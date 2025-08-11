Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час вечірнього звернення 11 серпня.

До теми Рік готувався, але не виконав мінімуму: Путін не зможе вразити Трампа ходом бойових дій

Що сказав Зеленський про справжні наміри Путіна в Україні?

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповідь розвідки та військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні.

Він (Путін – 24 Канал) точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як раніше,

– пояснив український лідер.

Він також зауважив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.

"Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", – зауважив Зеленський.

До слова, президент України у розмові зі спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом зазначив, що зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. За словами президента, мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою.