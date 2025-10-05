В результате около 18:40 было уничтожено почтовое отделение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Смотрите также В "Новой почте" предупредили о фейковых SMS

Какие последствия попадания в отделение "Новой почты"?

В компании говорят, что в момент попадания отделение было закрыто. Благодаря этому ни один из работников не пострадал. Однако 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен оккупанты превратили в пепел.

"Новая почта" обещает компенсировать потерю отправлений клиентам. Там отмечают, что в ближайшее время свяжутся с ними и сообщат детали возмещения.

Российские атаки на почтовые отделения: похожие случаи