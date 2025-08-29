Что произошло в результате атаки на Новую Почту?

Также известно о раненом ребенке, передает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Читайте также Разрушено еще одно отделение: работает ли "Новая почта" в Славянске сейчас

1 человек погиб и 1 ранен в результате российского удара по Краматорску,

– написал Филашкин.

Враг попал беспилотником в отделение Новой почты, в результате чего погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девушка была ранена. Сейчас устанавливается окончательный объем повреждений.

Обратите внимание! Вадим Филашкин призвал украинцев беречь себя и своих близких, а также эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Что известно о последнем масштабном ударе по Новой Почте?

В ночь на 28 августа Россия попала своей ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. В частности под эту атаку попало сортировочное депо Новой почты. Согласно информации, попадание россиян пришлось на автодвор.

В результате удара пострадали трое работников ЧП:

Славенский Сергей, специалист участка – тяжелое состояние; Дульнев Иван, специалист участка – состояние средней тяжести; Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ – состояние средней тяжести.

Новая почта уже обеспечивает пострадавших и их семьи всей необходимой поддержкой – медицинской, психологической и материальной,

– заверили украинцев в заметке.

Заметьте! Доставка может задержаться, ведь во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. В то же время отправления остаются неповрежденными.

Что известно о ситуации в Донецкой области?