Что произошло в результате атаки на Новую Почту?
Также известно о раненом ребенке, передает 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
1 человек погиб и 1 ранен в результате российского удара по Краматорску,
– написал Филашкин.
Враг попал беспилотником в отделение Новой почты, в результате чего погиб 49-летний мужчина, а 13-летняя девушка была ранена. Сейчас устанавливается окончательный объем повреждений.
Что известно о последнем масштабном ударе по Новой Почте?
В ночь на 28 августа Россия попала своей ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. В частности под эту атаку попало сортировочное депо Новой почты. Согласно информации, попадание россиян пришлось на автодвор.
В результате удара пострадали трое работников ЧП:
- Славенский Сергей, специалист участка – тяжелое состояние;
- Дульнев Иван, специалист участка – состояние средней тяжести;
- Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ – состояние средней тяжести.
Новая почта уже обеспечивает пострадавших и их семьи всей необходимой поддержкой – медицинской, психологической и материальной,
– заверили украинцев в заметке.
Заметьте! Доставка может задержаться, ведь во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. В то же время отправления остаются неповрежденными.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
- За последние сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.
- С линии фронта эвакуированы 258 человек, в том числе 60 детей.