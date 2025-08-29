Що відбулося внаслідок атаки на Нову Пошту?

Також відомо про поранену дитину, передає 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську,

– написав Філашкін.

Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік, а 13-річну дівчину було поранено. Наразі встановлюється остаточний обсяг пошкоджень.

Зверніть увагу! Вадим Філашкін закликав українців берегти себе та своїх близьких, а також евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Що відомо про останній масштабний удар по Новій Пошті?

У ніч на 28 серпня Росія влучила своєю ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Зокрема під цю атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти. Згідно з інформацією, влучання росіян прийшлося на автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників НП:

Славенський Сергій, фахівець ділянки – тяжкий стан; Дульнєв Іван, фахівець ділянки – стан середньої тяжкості; Юхимчук Юрій, водій авто БДФ – стан середньої тяжкості.

Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою – медичною, психологічною та матеріальною,

– запевнили українців у дописі.

Зауважте! Доставка може затриматися, адже під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Водночас відправлення залишаються неушкодженими.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?