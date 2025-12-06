Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает 24 Канал.
Как продолжаются переговоры Украины и США?
Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером встретились с украинскими представителями Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым, для "конструктивных дискуссий" о продвижении пути к длительному миру в Украине.
Во время встречи 5 декабря секретарь СНБО отметил, что Украина стремится к соглашению, которая защищает ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для демократического будущего.
По данным агентства, на переговорах, в частности, обсудили результаты недавней встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве, и шаги, которые могли бы помочь окончанию войны.
Марафонские переговоры в Москве во вторник не привели к компромиссу относительно возможного мирного соглашения о прекращении войны в Украине, что может усилить растущее нетерпение Трампа как к Украине, так и к России по поводу войны,
– говорится в статье.
В агентстве напомнили о неоднократных жалобах Дональда Трампа о том, что окончание "самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой" является одной из его самых тяжелых внешнеполитических целей.
Также во время переговоров американских и украинских представителей стороны обсудили послевоенное восстановление Украины, совместные экономические инициативы США и Украины, и даже долгосрочные проекты восстановления.
В то же время, по данным издания, представитель Белого дома сообщил, что встречи между сторонами, которые происходят в Майами в последнее время, были продуктивными, а также добавил, что благодаря им "был достигнут прогресс".
Какие сейчас результаты переговоров?
Bloomberg сообщало, что переговоры между американской и украинской делегациями привели к первым "рамочным" результатам. Несмотря на это, прорыва в мирных договоренностях пока так и не произошло.
Зеленский сообщал, что украинская сторона продолжает консультации в США с командой Трампа, чтобы получить исчерпывающую информацию о новых сигналах из Москвы по мирному урегулированию войны.