Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что, если история с гарантиями безопасности действительно продвигается вперед, то это большой плюс для Украины. Хотя, конечно, нужно обращать внимание на детали.
Какие есть проблемы с мирными переговорами?
По словам Рейтеровича, есть впечатление, что большая часть из 20 пунктов мирного плана уже согласована с Соединенными Штатами. По крайней мере все находится на таком уровне, что США уже готовы их представить России.
Но не стоит забывать о проблемах. Сейчас 2 важнейших вопроса – по ЗАЭС и Донбассу – до сих пор не решены. Если с Запорожской АЭС еще можно выйти на компромиссный вариант, то диктатор Путин продолжает упираться по территориям.
Есть страх, что в какой-то момент США могут поставить нам ультиматум. Скажут, что уже удалось согласовать 19 пунктов из 20, и попросят нас пойти на уступки в пункте с Донбассом,
– сказал Рейтерович.
При этом Украина продолжает работать с тем, чтобы США также давили на Россию. Если враг не будет иметь значительных продвижений в течение ближайших месяцев, то уже в конце зимы можно будет говорить о реальных возможностях для завершения войны.
Мирные переговоры: коротко
- Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован с США на 90%. А гарантии безопасности от Штатов – на 100%. Пока нерешенными остаются вопросы с ЗАЭС и территориями.
- Очевидно, что России не понравился результат переговоров. Поэтому они уже обвинили Украину в попытке удара по резиденции Путина в Новгородской области. Там сразу же сказали, что "переговорная позиция России будет пересмотрена".
- Зеленский отметил, что Украина не била по резиденции Путина. Россия на самом деле не заинтересована в прекращении войны, поэтому продолжает срывать мирные переговоры. Также они угрожают ударить по правительственным и государственным учреждениям.