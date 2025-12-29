Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що, якщо історія з гарантіями безпеки дійсно просувається вперед, то це великий плюс для України. Хоча, звісно, потрібно звертати увагу на деталі.

Які є проблеми з мирними переговорами?

За словами Рейтеровича, є враження, що більша частина з 20 пунктів мирного плану вже погоджена зі Сполученими Штатами. Принаймні все перебуває на такому рівні, що США вже готові їх представити Росії.

Але не варто забувати про проблеми. Наразі 2 найважливіші питання – щодо ЗАЕС та Донбасу – досі невирішені. Якщо із Запорізькою АЕС ще можна вийти на компромісний варіант, то диктатор Путін продовжує впиратися щодо територій.

Є страх, що в якийсь момент США можуть поставити нам ультиматум. Скажуть, що вже вдалося узгодити 19 пунктів з 20, і попросять нас піти на поступки у пункті з Донбасом,

– сказав Рейтерович.

При цьому Україна продовжує працювати з тим, аби США також тиснули на Росію. Якщо ворог не матиме значних просувань упродовж найближчих місяців, то вже наприкінці зими можна буде говорити про реальніші можливості для завершення війни.

Мирні переговори: коротко