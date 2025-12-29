Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що, якщо історія з гарантіями безпеки дійсно просувається вперед, то це великий плюс для України. Хоча, звісно, потрібно звертати увагу на деталі.
Які є проблеми з мирними переговорами?
За словами Рейтеровича, є враження, що більша частина з 20 пунктів мирного плану вже погоджена зі Сполученими Штатами. Принаймні все перебуває на такому рівні, що США вже готові їх представити Росії.
Але не варто забувати про проблеми. Наразі 2 найважливіші питання – щодо ЗАЕС та Донбасу – досі невирішені. Якщо із Запорізькою АЕС ще можна вийти на компромісний варіант, то диктатор Путін продовжує впиратися щодо територій.
Є страх, що в якийсь момент США можуть поставити нам ультиматум. Скажуть, що вже вдалося узгодити 19 пунктів з 20, і попросять нас піти на поступки у пункті з Донбасом,
– сказав Рейтерович.
При цьому Україна продовжує працювати з тим, аби США також тиснули на Росію. Якщо ворог не матиме значних просувань упродовж найближчих місяців, то вже наприкінці зими можна буде говорити про реальніші можливості для завершення війни.
Мирні переговори: коротко
- Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Трампом заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджений зі США на 90%. А гарантії безпеки від Штатів – на 100%. Поки невирішеними залишаються питання із ЗАЕС та територіями.
- Очевидно, що Росії не сподобався результат переговорів. Тому вони вже звинуватили Україну в спробі удару по резиденції Путіна в Новгородській області. Там одразу ж сказали, що "переговорна позиція Росії буде переглянута".
- Зеленський наголосив, що Україна не била по резиденції Путіна. Росія насправді не зацікавлена у припиненні війни, тому продовжує зривати мирні переговори. Також вони погрожують вдарити по урядових та державних установах.