Однак вони не стосуються ключових питань, які якраз і мали вирішити на особистій зустрічі лідерів. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, якого успіху все ж вдалося досягнути Україні, чому Росії так і не вдалося витіснити європейців з перемовин і чого чекати далі у мирному процесі.

Яке важливе питання вдалося вирішити на зустрічі

Політолог, професор КАІ та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив, що після 5 перемовних турів Україна зі США обговорює 20-пунктний мирний план. Натомість у Кремлі заявили, що постійно на контакті з американською стороною щодо 27-пунктного плану.

Отже, складається враження, що переговорна делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом говорить про одне з Україною та Європою, і геть про інше – з Росією.

Через це здалось, що Трамп не був підготований до зустрічі із Зеленським. Його позиція не була чіткою, незрозуміле загальне бачення США щодо угоди. Мені видалось, що Віткофф частково дезінформує Трампа – він може бути некоректним у деталях. Тому й позиція Трампа виглядає фрагментованою, вирваною з контексту,

– наголосив Буряченко.

Хоч Трамп мав чітке бачення у певних питаннях, однак цілісної картини за підсумками розмов лідерів так і не вдалося побачити. Хоча, це не означає, що зустріч повністю провалилась чи була безрезультатною.

"Безумовно, зустріч була позитивною. Вона підвела проміжну риску, аби не продовжувати згадану розсинхронізацію надалі. Адже видалось, що перемовні дуги почали розходитися, не перетинаючись між собою більше. На цій зустрічі українській делегацій довелося зв'язати ці дуги між собою і показати, що спільні позиції досі є, а перемовини таки мають перспективу", – пояснив політолог.

Фактично головним результатом зустрічі стала домовленість домовлятися далі. Зеленський повідомив, що США готові провести новий раунд перемовин на рівні лідерів у січні.

Важливо також, що до зустрічі з Дональдом Трампом, Володимир Зеленський намагався постійно бути на зв'язку з європейськими лідерами. Це важливо, адже російська сторона усіляко намагалась відсторонити Європу від перемовин.

Хоч США не погодили візит європейців разом з Зеленським, але все ж відбулась спільна двогодинна розмова. Тобто росіяни цей план провалили – європейці залишаються у мирному процесі.

Чому переговорна позиція України почала міцнішати?

Зустріч Трампа і Зеленського не була позбавлена значного позитиву для України, попри кілька невирішених питань, вважає політтехнолог Тарас Загородній. За його словами, хоч лідерам не вдалося вирішити територіальні суперечки, це означає, що на Україну в цьому питанні не зможуть натиснути.

Я не думаю, що Україну зможуть дотиснути по Донбасу – це принципове питання. А Путін все сподівається на якусь вундерваффе, мовляв, все "порішають" і щось зміниться, але ні. Час працює проти Путіна і проти Трампа, адже на ньому теж велика відповідальність. Він не виконав обіцянку закінчити війну, і це на нього тиснутиме,

– пояснив політтехнолог.

Політична ситуація у США справді грає не на руку Дональду Трампу, і цим може скористатися Україна. Власне, на закиди Дональда Трампа Зеленський вже погодився, що проведе вибори, однак за умови щонайменше 60-денного режиму тиші. Також український президент наголосив, що може розглянути референдум як механізм затвердження мирної угоди.

Однак проведення таких заходів потребує чималої підготовки, часу та грошей. Цілком імовірно, що це лиш відповідь на неприйнятні умови, які подекуди висуває Україні Дональд Трамп.

"Україна продовжує бити по території Росії, перейшла в атаку в глибину країни-агресорки. Трамп зіронізував через ці удари, і треба розуміти чому. У нього це викликає повагу. Добре також, що переходять у питання економіки – це означає, що американці бачать перспективу в Україні", – пояснив Загородній.

Нагадаємо. На зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що Україна здійснила "кілька дуже сильних нападів" на Росію, уточнивши, що не каже це з негативом. Дослівно його цитата звучала так: "У різних частинах Росії сталися вибухи. Я не думаю, що це було з Конго. Я не думаю, що це було зі Сполучених Штатів Америки. Можливо, це було з України".

Політтехнолог зауважив також, що США хотіли б поглиблювати співпрацю з Росією, але не втративши при цьому Росію. Однак, ймовірно, у Вашингтоні починають розуміти, що такий варіант не життєздатний.

Їм доведеться прощатися з Росією, і бачити перспективу в Україні. Ми маємо поставити їх у таке становище, щоб іншого виходу не було. Тим паче час працює на Україну. Перемовні позиції Росії слабшають зараз,

– наголосив Загородній.

Перемовний процес триватиме далі. Путін відмовиться від припинення вогню, адже це суперечить його публічній позиції, що Україна має вийти з Донбасу. За цей час Україні потрібно наростити удари по Росії. Ключове питання також в експорті російської нафти. Якщо на це питання натиснути, це призведе до вкрай негативних наслідків для Кремля. Утримувати країну може стати неможливим завданням для Путіна за таких умов.

Тим паче Дональд Трамп дав зрозуміти, що його не надто цікавить, що російська економіка може полетіти у прірву. Такий шанс Україні потрібно використовувати.

Які питання залишилися без відповіді після зустрічі?

Політолог Володимир Фесенко натомість вважає, що сама зустріч лідерів не сильно зрушила перемовини. На його думку, діалог Трампа та Зеленського не наблизила мир значною мірою.

Однак є прогрес у питаннях про гарантії безпеки для України. Те, що обійшлося без конфлікту та суперечок, зокрема через розмову Трампа з Путіним, добре. Але слова Трампа про "щедрість Путіна" викликають не лише скепсис, але й огиду,

– наголосив Фесенко.

Хоч насправді зустріч і має перспективу допомогти розвинути переговорний процес, однак певного скептицизму додала розмова Трампа і Путіна, що відбулась перед діалогом із Зеленським.

Раніше це вже траплялось і призвело до суттєвих змін у позиції Трампа. Цього разу це не проявилось сильно, а радше вплинуло на зміцнення позитивної думки Трампа про Путіна. Для України – це вже негативний результат. Зрештою, показовим була згадана фраза лідера США про "щедрість Путіна" до України.

"Думаю, слово "щедрість" стосувалося обіцянок Путіна американцям і особисто Трампу. Це не стосується України. Але Трамп подумав, раз Путін щедрий до США, то це поширюється і на Україну", – пояснив політолог.

На жаль, на зустрічі так і не вирішили ключових питань – щодо територій, припинення вогню та компромісів з боку Росії. У Кремлі продовжують гнути лінію, що Україна має вивести свої війська з Донбасу, і тоді, мовляв, буде мир. Якщо з цим погоджується Трамп, зауважив Фесенко, це свідчить про глухий кут у мирних переговорах.

