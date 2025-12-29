Однако они не касаются ключевых вопросов, которые как раз и должны были решить на личной встрече лидеров. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какого успеха все же удалось достичь Украине, почему России так и не удалось вытеснить европейцев с переговоров и чего ждать дальше в мирном процессе.

Какой важный вопрос удалось решить на встрече

Политолог, профессор КАИ и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил, что после 5 переговорных туров Украина с США обсуждает 20-пунктный мирный план. Зато в Кремле заявили, что постоянно на контакте с американской стороной по 27-пунктному плану.

Итак, складывается впечатление, что переговорная делегация США во главе со Стивом Уиткоффом говорит об одном с Украиной и Европой, и совсем о другом – с Россией.

Поэтому показалось, что Трамп не был подготовлен к встрече с Зеленским. Его позиция не была четкой, непонятное общее видение США по соглашению. Мне показалось, что Уиткофф частично дезинформирует Трампа – он может быть некорректным в деталях. Поэтому и позиция Трампа выглядит фрагментированной, вырванной из контекста,

– подчеркнул Буряченко.

Хотя Трамп имел четкое видение в определенных вопросах, однако целостной картины по итогам разговоров лидеров так и не удалось увидеть. Хотя, это не означает, что встреча полностью провалилась или была безрезультатной.

"Безусловно, встреча была положительной. Она подвела промежуточную черту, чтобы не продолжать упомянутую рассинхронизацию в дальнейшем. Ведь показалось, что переговорные дуги начали расходиться, не пересекаясь между собой больше. На этой встрече украинской делегации пришлось связать эти дуги между собой и показать, что общие позиции до сих пор есть, а переговоры таки имеют перспективу", – объяснил политолог.

Фактически главным результатом встречи стала договоренность договариваться дальше. Зеленский сообщил, что США готовы провести новый раунд переговоров на уровне лидеров в январе.

Важно также, что до встречи с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский пытался постоянно быть на связи с европейскими лидерами. Это важно, ведь российская сторона всячески пыталась отстранить Европу от переговоров.

Хотя США не согласовали визит европейцев вместе с Зеленским, но все же состоялся совместный двухчасовой разговор. То есть россияне этот план провалили – европейцы остаются в мирном процессе.

Почему переговорная позиция Украины начала крепнуть?

Встреча Трампа и Зеленского не была лишена значительного позитива для Украины, несмотря на несколько нерешенных вопросов, считает политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, хоть лидерам не удалось решить территориальные споры, это означает, что на Украину в этом вопросе не смогут надавить.

Я не думаю, что Украину смогут дожать по Донбассу – это принципиальный вопрос. А Путин все надеется на какую-то вундерваффе, мол, все "порешают" и что-то изменится, но нет. Время работает против Путина и против Трампа, ведь на нем тоже большая ответственность. Он не выполнил обещание закончить войну, и это на него будет давить,

– объяснил политтехнолог.

Политическая ситуация в США действительно играет не на руку Дональду Трампу, и этим может воспользоваться Украина. Собственно, на упреки Дональда Трампа Зеленский уже согласился, что проведет выборы, однако при условии не менее 60-дневного режима тишины. Также украинский президент отметил, что может рассмотреть референдум как механизм утверждения мирного соглашения.

Однако проведение таких мероприятий требует немалой подготовки, времени и денег. Вполне вероятно, что это лишь ответ на неприемлемые условия, которые иногда выдвигает Украине Дональд Трамп.

"Украина продолжает бить по территории России, перешла в атаку в глубину страны-агрессора. Трамп зиронизировал из-за этих ударов, и надо понимать почему. У него это вызывает уважение. Хорошо также, что переходят в вопрос экономики – это означает, что американцы видят перспективу в Украине", – объяснил Загородний.

Напомним. На встрече с Зеленским Трамп заявил, что Украина осуществила "несколько очень сильных нападений" на Россию, уточнив, что не говорит это с негативом. Дословно его цитата звучала так: "В разных частях России произошли взрывы. Я не думаю, что это было из Конго. Я не думаю, что это было из Соединенных Штатов Америки. Возможно, это было из Украины".

Политтехнолог отметил также, что США хотели бы углублять сотрудничество с Россией, но не потеряв при этом Россию. Однако, вероятно, в Вашингтоне начинают понимать, что такой вариант не жизнеспособен.

Им придется прощаться с Россией, и видеть перспективу в Украине. Мы должны поставить их в такое положение, чтобы другого выхода не было. Тем более время работает на Украину. Переговорные позиции России ослабевают сейчас,

– подчеркнул Загородний.

Переговорный процесс будет продолжаться дальше. Путин откажется от прекращения огня, ведь это противоречит его публичной позиции, что Украина должна выйти из Донбасса. За это время Украине нужно нарастить удары по России. Ключевой вопрос также в экспорте российской нефти. Если на этот вопрос нажать, это приведет к крайне негативным последствиям для Кремля. Удерживать страну может стать невозможной задачей для Путина при таких условиях.

Тем более Дональд Трамп дал понять, что его не слишком интересует, что российская экономика может полететь в пропасть. Такой шанс Украине нужно использовать.

Какие вопросы остались без ответа после встречи?

Политолог Владимир Фесенко зато считает, что сама встреча лидеров не сильно сдвинула переговоры. По его мнению, диалог Трампа и Зеленского не приблизил мир в значительной степени.

Однако есть прогресс в вопросах о гарантиях безопасности для Украины. То, что обошлось без конфликта и споров, в частности из-за разговора Трампа с Путиным, хорошо. Но слова Трампа о "щедрости Путина" вызывают не только скепсис, но и отвращение,

– подчеркнул Фесенко.

Хотя на самом деле встреча и имеет перспективу помочь развить переговорный процесс, однако определенного скептицизма добавил разговор Трампа и Путина, состоявшийся перед диалогом с Зеленским.

Ранее это уже случалось и привело к существенным изменениям в позиции Трампа. На этот раз это не проявилось сильно, а скорее повлияло на укрепление положительного мнения Трампа о Путине. Для Украины – это уже отрицательный результат. В конце концов, показательным была упомянутая фраза лидера США о "щедрости Путина" к Украине.

"Думаю, слово "щедрость" касалось обещаний Путина американцам и лично Трампу. Это не касается Украины. Но Трамп подумал, раз Путин щедр к США, то это распространяется и на Украину", – объяснил политолог.

К сожалению, на встрече так и не решили ключевых вопросов – относительно территорий, прекращения огня и компромиссов со стороны России. В Кремле продолжают гнуть линию, что Украина должна вывести свои войска с Донбасса, и тогда, мол, будет мир. Если с этим соглашается Трамп, заметил Фесенко, это свидетельствует о тупике в мирных переговорах.

