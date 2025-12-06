Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників, передає 24 Канал.

Як тривають переговори України та США?

Стів Віткофф разом з Джаредом Кушнером зустрілися з українськими представниками Рустемом Умєровим та Андрієм Гнатовим, для "конструктивних дискусій" про просування шляху до тривалого миру в Україні.

Під час зустрічі 5 грудня секретар РНБО зауважив, що Україна прагне угоди, яка захищає її незалежність та суверенітет, гарантує безпеку українців та забезпечує стабільну основу для демократичного майбутнього.

За даними агентства, на переговорах, зокрема, обговорили результати нещодавньої зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Москві, та кроки, які могли б посприяти закінченню війни.

Марафонські переговори в Москві у вівторок не привели до компромісу щодо можливої мирної угоди про припинення війни в Україні, що може посилити зростаюче нетерпіння Трампа як до України, так і до Росії з приводу війни,

– ідеться у статті.

В агентстві нагадали про неодноразові скарги Дональда Трампа щодо того, що закінчення "найсмертоноснішого конфлікту в Європі з часів Другої світової" є однією з його найважчих зовнішньополітичних цілей.

Також під час переговорів американських та українських представників сторони обговорили післявоєнну відбудову України, спільні економічні ініціативи США та України, і навіть довгострокові проєкти відновлення.

Водночас, за даними видання, представник Білого дому повідомив, що зустрічі між сторонами, які відбуваються у Маямі останнім часом, були продуктивними, а також додав, що завдяки їм "було досягнуто прогресу".

Які наразі результати переговорів?