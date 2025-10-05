Внаслідок цього близько 18:40 було знищене поштове відділення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".
Які наслідки влучання у відділення "Нової пошти"?
У компанії кажуть, що в момент влучання відділення було зачинене. Завдяки цьому жоден із працівників не постраждав. Проте 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень окупанти перетворили на попіл.
"Нова пошта" обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам. Там зазначають, що найближчим часом зв’яжуться з ними та повідомлять деталі відшкодування.
Російські атаки на поштові відділення: схожі випадки
Російські війська вже не вперше атакують "Нову пошту". Так, у липні під ударом опинився термінал компанії у Слов’янську, близько 300 посилок було знищено.
Окрім цього, наприкінці серпня окупанти атакували відділення у Краматорську. Тоді внаслідок дій російської армії загинула одна людина.
Схожий випадок стався у Києві. У ніч на 28 серпня Росія влучила своєю ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в столиці. Під цю атаку потрапило також сортувальне депо "Нової пошти". Через удар постраждали троє працівників.