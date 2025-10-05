Внаслідок цього близько 18:40 було знищене поштове відділення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Які наслідки влучання у відділення "Нової пошти"?

У компанії кажуть, що в момент влучання відділення було зачинене. Завдяки цьому жоден із працівників не постраждав. Проте 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 мільйон гривень окупанти перетворили на попіл.

"Нова пошта" обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам. Там зазначають, що найближчим часом зв’яжуться з ними та повідомлять деталі відшкодування.

Російські атаки на поштові відділення: схожі випадки