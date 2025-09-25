У "Новій пошті" попередили про фейкові SMS?
Шахраї надсилають повідомлення з неправдивою інформацією та вбудованими посиланнями, що можуть становити загрозу для даних користувачів. Про це 25 вересня повідомила "Нова пошта" в офіційному повідомленні, передає 24 Канал.
Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та є фішинговою розсилкою,
– ідеться у повідомленні.
За словами представників компанії, клієнти отримують SMS із текстом на кшталт: "Ваша посилка затримана через неправильний індекс".
Важливо. У повідомленнях також міститься посилання, перехід за яким може призвести до крадіжки персональних даних або зараження пристрою.
Що радять робити українцям?
У зв'язку з цим компанія закликає:
- не переходити за підозрілими посиланнями;
- видаляти фейкові повідомлення;
- попередити родичів і друзів, особливо літніх людей.
"Нова пошта" підкреслила, що всі офіційні повідомлення надходять лише з верифікованих джерел – сайту компанії, мобільного застосунку, соціальних мереж і SMS із офіційних номерів.
Довідково. "Нова пошта" входить до групи компаній Nova та є лідером у сфері експрес-доставки в Україні. Компанія надає послуги доставки документів, посилок і великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефіціарами є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Клімов.
