Про це розповідає 24 Канал. Інформацію підтвердили у компанії.

Що відомо про збій у "Нової пошти"?

У компанії повідомили ввечері 2 вересня, що сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні труднощі.

Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів,

– йдеться у повідомленні.

У "Новій пошті" додали, що про відновлення повідомлятимуть на сайті компанії та у соціальних мережах.

