Про це розповідає 24 Канал. Інформацію підтвердили у компанії.
Що відомо про збій у "Нової пошти"?
У компанії повідомили ввечері 2 вересня, що сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні труднощі.
Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів,
– йдеться у повідомленні.
У "Новій пошті" додали, що про відновлення повідомлятимуть на сайті компанії та у соціальних мережах.
Яким був масштабний збій електронних сервісів 26 квітня?
Нагадаємо, що 26 квітня 2025 року в Україні стався масштабний збій електронних сервісів. Не працювали термінали, "Нова пошта", Дія та деякі банківські додатки.
У пресслужбі "Нової Пошти" підкреслили, що це не було хакерською атакою.
Своєю чергою, у Дії розповіли, що технічний збій у роботі мобільних застосунків 26 квітня стався через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних.