Об этом рассказывает 24 Канал. Информацию подтвердили в компании.

Что известно о сбое в "Новой почте"?

В компании сообщили вечером 2 сентября, что сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей.

Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов,

– говорится в сообщении.

В "Новой почте" добавили, что о восстановлении будут сообщать на сайте компании и в социальных сетях.

