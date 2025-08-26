Що відомо про нові мита?

З 29 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп скасував пільговий безмитний поріг у 800 доларів (de minimis). Відтепер майже всі комерційні відправлення до США підлягають сплаті мита, виняток лише для документів і подарунків вартістю до 100 доларів. Для українських товарів ставка встановлена на рівні 10%. "Укрпошта" та "Нова пошта" оперативно відреагували на зміни. Детальніше розповідає 24 Канал.

"Укрпошта" продовжить доставляти посилки?

Зокрема, як повідомило Міністерство розвитку громад та територій, "Укрпошта" залучила кваліфікованих агентів для опрацювання митних платежів.

Зазаначають, що тарифи на доставку зростуть у середньому на 1,5 – 3 долари залежно від категорії та ваги відправлення. При цьому додаткових брокерських зборів компанія не вводить.

Чому це має свої плюси?

"На цьому негативні новини закінчуються і починаються позитивні", – зазначив голова правління Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, українські підприємці отримують конкурентну перевагу: європейські постачальники тимчасово не можуть відправляти товари поштою, а українське мито є найнижчим у Європі (для країн ЄС – 15%, Молдови – 25%, Швейцарії – 39%).

Варто знати! Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами: перевірятимуть правильність опису товарів, країну походження, відповідність заявленої мети експорту та точність ринкової вартості. У разі виявлення неточностей товари можуть затримати й нарахувати додаткові платежі.

Досягнута угода дає конкурентні переваги українським підприємцям. Але вона працюватиме лише за умови дотримання правил. Тому просимо не зазначати у комерційних відправленнях, що це "подарунки", бо контроль у США буде посилено,

– додав Ігор Смілянський.

Чи зросте вартість послуг "Нової пошти"?

Нова пошта також повідомила про зміни. Зокрема, зазначають, що з 26 серпня до вартості доставлення додається 10% від вартості посилки (якщо платить відправник) або 10% від вартості плюс 25 доларів за митно-брокерські послуги (якщо платить отримувач).

Важливо! Завдяки цим змінам українські компанії зберігають можливість безперервно працювати на американському ринку, а посилки продовжують надходити до США попри тимчасові труднощі у європейських поштових операторів.