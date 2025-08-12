Яку нову послугу вводить "Нова Пошта"?
Ця послуга передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим,
– повідомила компанія у коментарі для медіа.
Як працюватиме послуга українцям пояснили у матеріалі: якщо ж прибуде незареєстроване замовлення на закордонний склад NP Shopping, то в особистому кабінеті система автоматично оформить його за користувача. Таким чином доставку не будуть затримувати.
А після оформлення відправлення буде відображатися в особистому кабінеті. Користувачу ж потрібно буде додати основну інформацію:
- назву товару;
- його вартість;
- адресу доставки тощо.
Вартість послуги становитиме долар. Однак сталої ціни немає: вона визначатиметься у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент нарахування).
Нові правила набудуть чинності з 13 вересня 2025 року. Тобто з цієї дати доведеться платити за послугу один долар.
Аби вдалося уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно – до його прибуття на склад за кордоном,
– йдеться у тексті.
Важливо! Деталі щодо послуги містить публічний договір.
Що таке NP Shopping?
NP Shopping – це сервіс доставки товарів в Україну з онлайн-магазинів США, Великобританії та Польщі за принципом форвардингу. Як зазначає сама компанія, форвардинг від "Нова пошта Глобал" надає можливість замовити товар без посередників та отримати повний супровід по замовленню, включно з доставкою на останній милі.