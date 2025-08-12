Какую новую услугу вводит "Новая Почта"?
Эта услуга предусматривает автоматическое оформление незарегистрированного отправления, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Читайте также "Новая Почта" показала финрезультаты: +23% к выручке, +36% к налогам
Мы постоянно совершенствуем сервис NP Shopping, чтобы сделать ваш онлайн-шопинг за рубежом еще более удобным,
– сообщила компания в комментарии для медиа.
Как будет работать услуга украинцам объяснили в материале: если же прибудет незарегистрированный заказ на зарубежный склад NP Shopping, то в личном кабинете система автоматически оформит его за пользователя. Таким образом доставку не будут задерживать.
А после оформления отправление будет отображаться в личном кабинете. Пользователю же нужно будет добавить основную информацию:
- название товара;
- его стоимость;
- адрес доставки и тому подобное.
Стоимость услуги будет составлять доллар. Однако постоянной цены нет: она будет определяться в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент начисления).
Новые правила вступят в силу с 13 сентября 2025 года. То есть с этой даты придется платить за услугу один доллар.
Чтобы удалось избежать дополнительной платы, надо зарегистрировать отправление в личном кабинете самостоятельно – до его прибытия на склад за рубежом,
– говорится в тексте.
Важно! Детали по услуге содержит публичный договор.
Что такое NP Shopping?
NP Shopping – это сервис доставки товаров в Украину из онлайн-магазинов США, Великобритании и Польши по принципу форвардинга. Как отмечает сама компания, форвардинг от "Новая почта Глобал" предоставляет возможность заказать товар без посредников и получить полное сопровождение по заказу, включая доставку на последней миле.