Какую новую услугу вводит "Новая Почта"?

Эта услуга предусматривает автоматическое оформление незарегистрированного отправления, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Мы постоянно совершенствуем сервис NP Shopping, чтобы сделать ваш онлайн-шопинг за рубежом еще более удобным,

– сообщила компания в комментарии для медиа.

Как будет работать услуга украинцам объяснили в материале: если же прибудет незарегистрированный заказ на зарубежный склад NP Shopping, то в личном кабинете система автоматически оформит его за пользователя. Таким образом доставку не будут задерживать.

А после оформления отправление будет отображаться в личном кабинете. Пользователю же нужно будет добавить основную информацию:

название товара;

его стоимость;

адрес доставки и тому подобное.

Стоимость услуги будет составлять доллар. Однако постоянной цены нет: она будет определяться в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент начисления).

Новые правила вступят в силу с 13 сентября 2025 года. То есть с этой даты придется платить за услугу один доллар.

Чтобы удалось избежать дополнительной платы, надо зарегистрировать отправление в личном кабинете самостоятельно – до его прибытия на склад за рубежом,

– говорится в тексте.

Важно! Детали по услуге содержит публичный договор.