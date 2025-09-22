Чому Київстар хоче запровадити зміни?

Причиною таких змін є зокрема підвищення цін, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години, коли користувачі найбільше телефонують та користуються інтернетом, зросли на 60%,

– йдеться у повідомленні на сайті.

Крім того, зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів. Також необхідно, аби інженери виїздили на локації, підтримували та ремонтували обладнання. Однак інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг.

Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечувати нашим абонентам стабільний зв'язок, швидкий інтернет та сучасні цифрові сервіси. Для цього наша мережа потребує постійного живлення та обслуговування обладнання,

– додали у Київстарі.

Зауважте! Через це оновлюються умови деяких тарифів, які не зазнавали змін понад рік.

Що чекає клієнтів Київстару?

Для абонентів передплати вартість тарифу LOVE UA Світло 2023 становитиме:

300 гривень на 4 тижні; із Суперсилою Економія – 225 гривень на 4 тижні.

Зміни набудуть чинності з 24 вересня 2025 року.

Зверніть увагу! З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту вартість тарифу LOVE UA Контракт становитиме 250 гривень на місяць.

Зокрема абонентам доступні такі можливості:

Вибрати спецпропозицію та підключити вигідний тариф контракту, що відповідає особистим потребам. Збільшити обсяги тарифу – без доплат протягом трьох місяців подвоювати певні послуги, що пропонуються у тарифі, а для тарифу LOVE UA Контракт підключити пакет 25 гігабайтів та 250 хвилин. Перейти на інший тариф – виберіть з актуальної лінійки або із запропонованих.

Також як і раніше, абонентам доступні Суперсили, що дають змогу без доплат розширювати послуги на вибір: Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ та багато інших індивідуальних вигідних пропозицій, які можна оновлювати щомісяця у застосунку Мій Київстар,

– наголосили у тексті.

SMS-сповіщення надішлють абонентам, яких стосуються зміни, щонайменше за 7 днів до оновлення тарифу.

Важливо! Щоб дізнатися більше про оновлення, можна скористатися "Мій Київстар", зателефонувати за номером 477*9 або скористатися чат-ботом Зоряна на сайті чи в додатку.

Що ще відомо про Київстар?

Київстар активно втрачає своїх клієнтів. Зокрема у січні 2025 року кількість абонентів, які скористалися послугою MNP (Mobile Number Portability) для зміни мобільного оператора зі збереженням номера, досягла 145 тисяч. Це найвищий показник за весь період дії послуги. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.

Цікаво! Зокрема у 2024 році понад 340 000 українців скористалися цієї послугою.

