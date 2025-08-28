Як дізнатися свій тариф у будь-якого оператора?

Перевірити свій тариф можна кількома способами, передає 24 Канал.

Дивіться також Сім'я Трампів запускає мобільний зв'язок і "золотий трампофон"

Способи перевірки тарифу:

Мобільний застосунок (у кожного з операторів є свій мобільний застосунок – My Vodafone, Мій Київстар та My lifecell);

Номер служби підтримки (466, 111 та 5433 відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell);

USSD-команда (*100#, *101*4# та *121# відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell).

Які тарифні плани пропонують Vodafone, Київстар та lifecell?

Оператори пропонують різні тарифні плани для телефонів, їхня вартість коливається від 135 до 1500 гривень на місяць.

Vodafone:

Device 4G (контракт) – 180 гривень;

Turbo (передплата) – 270 гривень;

Joice Start (передплата) – 270 гривень;

Flexx GO (передплата) – 320 гривень;

Joice Pro (передплата) – 330 гривень;

Joice Max (передплата) – 450 гривень;

Flexx TOP (передплата) – 500 гривень;

ULTRA (контракт) – 700 гривень;

ULTRA VIP (контракт) – 1500 гривень.

Чим відрізняються тарифи з передплатою від контракту? Контракт у Vodafone відрізняється від передплати тим, що ви підписуєте договір, надаєте паспортні дані, отримуєте повний пакет послуг одразу, а оплачуєте їх після використання. Передплата ж передбачає, що ви спочатку поповнюєте рахунок, а потім витрачаєте кошти з нього.

Київстар:

ВСЕ РАЗОМ Легкий – 300-350 гривень (контракт та передплата);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт – 220 гривень (контракт);

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 450-500 гривень (контракт та передплата);

СуперГіг – 350 гривень.

lifecell:

Гаджет – від 135 гривень;

Максі – від 190 гривень;

Мега – від 350 гривень;

Смарт Сім’я – від 450 гривень.

Який тарифний план найвигідніший?

Найвигідніший тариф потрібно обирати серед своїх потреб:

Для інтернету та домашнього Wi-Fi найвигіднішим буде Київстар ВСЕ РАЗОМ Легкий – 100 ГБ + домашній інтернет у пакеті.

найвигіднішим буде Київстар ВСЕ РАЗОМ Легкий – 100 ГБ + домашній інтернет у пакеті. Для дзвінків і мобільного інтернету найкраще підійде Vodafone Turbo – найбільше хвилин (800) і фактично безлімітний інтернет.

найкраще підійде Vodafone Turbo – найбільше хвилин (800) і фактично безлімітний інтернет. Для балансу й активного користування соцмережами підійде lifecell Максі – оптимальна ціна з великим пакетом хвилин і безлімітом на соцмережі.

Зауважимо! У 2024 році французький мільярдер Ксавʼє Ньєлєм викупив lifecell. Бізнесмену та його компанії NJJ належить 85% lifecell. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital.