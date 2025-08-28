Як дізнатися свій тариф у будь-якого оператора?

Перевірити свій тариф можна кількома способами, передає 24 Канал.

Дивіться також Сім'я Трампів запускає мобільний зв'язок і "золотий трампофон"

Способи перевірки тарифу:

  • Мобільний застосунок (у кожного з операторів є свій мобільний застосунок – My Vodafone, Мій Київстар та My lifecell);
  • Номер служби підтримки (466, 111 та 5433 відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell);
  • USSD-команда (*100#, *101*4# та *121# відповідно у Київстар, Vodafone та lifecell).

Які тарифні плани пропонують Vodafone, Київстар та lifecell?

Оператори пропонують різні тарифні плани для телефонів, їхня вартість коливається від 135 до 1500 гривень на місяць.

Vodafone:

  • Device 4G (контракт) – 180 гривень;
  • Turbo (передплата) – 270 гривень;
  • Joice Start (передплата) – 270 гривень;
  • Flexx GO (передплата) – 320 гривень;
  • Joice Pro (передплата) – 330 гривень;
  • Joice Max (передплата) – 450 гривень;
  • Flexx TOP (передплата) – 500 гривень;
  • ULTRA (контракт) – 700 гривень;
  • ULTRA VIP (контракт) – 1500 гривень.

Чим відрізняються тарифи з передплатою від контракту?

Контракт у Vodafone відрізняється від передплати тим, що ви підписуєте договір, надаєте паспортні дані, отримуєте повний пакет послуг одразу, а оплачуєте їх після використання. Передплата ж передбачає, що ви спочатку поповнюєте рахунок, а потім витрачаєте кошти з нього.

Київстар:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий – 300-350 гривень (контракт та передплата);
  • ВСЕ РАЗОМ Комфорт – 220 гривень (контракт);
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий – 450-500 гривень (контракт та передплата);
  • СуперГіг – 350 гривень.

lifecell:

  • Гаджет – від 135 гривень;
  • Максі – від 190 гривень;
  • Мега – від 350 гривень;
  • Смарт Сім’я – від 450 гривень.

Який тарифний план найвигідніший?

Найвигідніший тариф потрібно обирати серед своїх потреб:

  • Для інтернету та домашнього Wi-Fi найвигіднішим буде Київстар ВСЕ РАЗОМ Легкий – 100 ГБ + домашній інтернет у пакеті.
  • Для дзвінків і мобільного інтернету найкраще підійде Vodafone Turbo – найбільше хвилин (800) і фактично безлімітний інтернет.
  • Для балансу й активного користування соцмережами підійде lifecell Максі – оптимальна ціна з великим пакетом хвилин і безлімітом на соцмережі.

Зауважимо! У 2024 році французький мільярдер Ксавʼє Ньєлєм викупив lifecell. Бізнесмену та його компанії NJJ належить 85% lifecell. Ще 10% належить українсько-американському фондові Horizon Capital.