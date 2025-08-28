Как узнать свой тариф у любого оператора?
Проверить свой тариф можно несколькими способами, передает 24 Канал.
Способы проверки тарифа:
- Мобильное приложение (у каждого из операторов есть свое мобильное приложение – My Vodafone, Мой Киевстар и My lifecell);
- Номер службы поддержки (466, 111 и 5433 соответственно у Киевстар, Vodafone и lifecell);
- USSD-команда (*100#, *101*4# и *121# соответственно у Киевстар, Vodafone и lifecell).
Какие тарифные планы предлагают Vodafone, Киевстар и lifecell?
Операторы предлагают различные тарифные планы для телефонов, их стоимость колеблется от 135 до 1500 гривен в месяц.
- Device 4G (контракт) – 180 гривен;
- Turbo (предоплата) – 270 гривен;
- Joice Start (подписка) – 270 гривен;
- Flexx GO (подписка) – 320 гривен;
- Joice Pro (подписка) – 330 гривен;
- Joice Max (подписка) – 450 гривен;
- Flexx TOP (подписка) – 500 гривен;
- ULTRA (контракт) – 700 гривен;
- ULTRA VIP (контракт) – 1500 гривен.
Чем отличаются тарифы с предоплатой от контракта?
Контракт в Vodafone отличается от подписки тем, что вы подписываете договор, предоставляете паспортные данные, получаете полный пакет услуг сразу, а оплачиваете их после использования. Подписка же предусматривает, что вы сначала пополняете счет, а потом тратите средства с него.
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 300-350 гривен (контракт и подписка);
- ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт – 220 гривен (контракт);
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 450-500 гривен (контракт и подписка);
- СуперГиг – 350 гривен.
- Гаджет – от 135 гривен;
- Макси – от 190 гривен;
- Мега – от 350 гривен;
- Смарт Семья – от 450 гривен.
Какой тарифный план самый выгодный?
Самый выгодный тариф нужно выбирать среди своих потребностей:
- Для интернета и домашнего Wi-Fi самым выгодным будет Киевстар ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 100 ГБ + домашний интернет в пакете.
- Для звонков и мобильного интернета лучше всего подойдет Vodafone Turbo – больше всего минут (800) и фактически безлимитный интернет.
- Для баланса и активного пользования соцсетями подойдет lifecell Макси – оптимальная цена с большим пакетом минут и безлимитом на соцсети.
Заметим! В 2024 году французский миллиардер Ксавье Ньелем выкупил lifecell. Бизнесмену и его компании NJJ принадлежит 85% lifecell. Еще 10% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital.