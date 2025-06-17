Trump Organization запускает мобильную связь

Как сообщают Washington Post, новый проект презентовали сыновья Трампа – Эрик и Дональд Трамп-младший, передает 24 Канал.

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Базовый тариф назвали 47 Plan, и он будет стоить 47,45 доллара в месяц. В компании уточнили, что этот план будет включать бесплатные международные звонки для семей американских военных.

Справочно. Название и стоимость тарифа отсылают к Трампу как 45-го и 47-го президента США.

Trump Mobile будет работать через соглашения со всеми тремя основными мобильными операторами США, используя модель виртуального оператора мобильной сети (MVNO).

Собственный смартфон

Кроме мобильной связи, компания также анонсировала собственный смартфон – T1 Phone. Устройство будет выпускаться в США, будет стоить 499 долларов, будет иметь "элегантное золотое" оформление и будет работать на операционной системе Android 15. Заявленные технические характеристики включают 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 50 мегапикселей.

О Trump Organization

Справочно. Trump Organization – это бизнес-империя Дональда Трампа, охватывающая недвижимость, гостиничный бизнес, брендовые товары и маркетинговые лицензии. Пока Трамп занимает пост президента, управление компанией находится в руках его детей.

К слову, согласно недавно обнародованной финансовой декларации, в 2024 году Трамп задекларировал более 600 миллионов долларов дохода и активы на 1,6 миллиарда долларов, включая криптовалюту, недвижимостью и доходами от партнерских проектов.