Які діють тарифи на мобільні послуги для пенсіонерів?

У 2025 році українські оператори пропонують спеціальні тарифи для літніх абонентів, які дозволяють суттєво економити на мобільному зв’язку, розповідає 24 Канал.

Зокрема, зменшити витрати на мобільний зв’язок, обирайте пакети в діапазоні 200 гривень із базовим інтернетом та обмеженою кількістю хвилин для дзвінків на інші мережі. Це дозволяє залишатися на зв’язку, але не переплачуючи щомісяця.

Lifecell

Найвигідніший тариф від Lifecell це "Максі". Для абонентів, що переходять із іншого оператора, його вартість становить від 190 гривень за чотири тижні.

Пакет включає 25 гігабайтів інтернету, 750 хвилин на дзвінки на інші мобільні мережі (при своєчасній оплаті кількість хвилин подвоюється), а також безлімітні дзвінки всередині мережі Lifecell.

Київстар

Для пенсіонерів найдоступнішим варіантом є тариф "Все разом Комфорт" із вартістю 220 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Тариф стартував 6 червня та розрахований на людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю, які потребують базового, але збалансованого пакета послуг.

У пакет входять 10 гігабайтів мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери, 100 SMS, а також 8 гігабайтів інтернету для використання в роумінгу та опція "Відстрочка платежу".

Vodafone

Бюджетним варіантом для пенсіонерів є тариф Joice Start із вартістю 270 гривень на чотири тижні.

Пакет передбачає 20 гігабайтів інтернету, з яких 5 гігабайтів можна використовувати в роумінгу, 500 хвилин дзвінків на всі номери України та безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone.

