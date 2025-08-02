Хто з пенсіонерів може отримати особливі пільги?
В Україні ветерани праці мають право на широкий перелік соціальних пільг, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".
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Згідно із законом, ветерани праці мають право на:
- медичні пільги: першочергове обслуговування в поліклініках, щорічні обстеження, диспансеризація, безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних металів), перевага при госпіталізації;
- санаторно-курортне лікування: пільгове забезпечення або компенсація вартості самостійного оздоровлення;
- житлові пільги: першочергове забезпечення житлом, ремонт квартир і будинків, відведення земельних ділянок під забудову, садівництво чи городництво;
- соціальні пільги: відпустка у зручний час, до 14 днів додаткової неоплачуваної відпустки;
- фінансову допомогу: право на отримання пільгових кредитів на індивідуальне або кооперативне будівництво строком до 10 років;
- комунікаційні переваги: першочергове встановлення домашнього телефону;
- звільнення від земельного податку.
Як отримати статус ветерана праці
Щоб оформити статус ветерана праці, потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Разом із заявою слід подати фотокартку розміром 30 на 40 та довідку з Пенсійного фонду про трудовий і страховий стаж.