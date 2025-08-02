Кто из пенсионеров может получить особые льготы?

В Украине ветераны труда имеют право на широкий перечень социальных льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЗУ "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

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Согласно закону, ветераны труда имеют право на:

медицинские льготы: первоочередное обслуживание в поликлиниках, ежегодные обследования, диспансеризация, бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных металлов), преимущество при госпитализации;

первоочередное обслуживание в поликлиниках, ежегодные обследования, диспансеризация, бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных металлов), преимущество при госпитализации; санаторно-курортное лечение: льготное обеспечение или компенсация стоимости самостоятельного оздоровления;

льготное обеспечение или компенсация стоимости самостоятельного оздоровления; жилищные льготы: первоочередное обеспечение жильем, ремонт квартир и домов, отвод земельных участков под застройку, садоводство или огородничество;

первоочередное обеспечение жильем, ремонт квартир и домов, отвод земельных участков под застройку, садоводство или огородничество; социальные льготы: отпуск в удобное время, до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска;

отпуск в удобное время, до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска; финансовую помощь: право на получение льготных кредитов на индивидуальное или кооперативное строительство сроком до 10 лет;

право на получение льготных кредитов на индивидуальное или кооперативное строительство сроком до 10 лет; коммуникационные преимущества: первоочередное установление домашнего телефона;

первоочередное установление домашнего телефона; освобождение от земельного налога.