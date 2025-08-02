Кто из пенсионеров может получить особые льготы?
В Украине ветераны труда имеют право на широкий перечень социальных льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЗУ "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".
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Согласно закону, ветераны труда имеют право на:
- медицинские льготы: первоочередное обслуживание в поликлиниках, ежегодные обследования, диспансеризация, бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных металлов), преимущество при госпитализации;
- санаторно-курортное лечение: льготное обеспечение или компенсация стоимости самостоятельного оздоровления;
- жилищные льготы: первоочередное обеспечение жильем, ремонт квартир и домов, отвод земельных участков под застройку, садоводство или огородничество;
- социальные льготы: отпуск в удобное время, до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска до 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска;
- финансовую помощь: право на получение льготных кредитов на индивидуальное или кооперативное строительство сроком до 10 лет;
- коммуникационные преимущества: первоочередное установление домашнего телефона;
- освобождение от земельного налога.
Как получить статус ветерана труда
Чтобы оформить статус ветерана труда, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Вместе с заявлением следует подать фотографию размером 30 на 40 и справку из Пенсионного фонда о трудовом и страховом стаже.