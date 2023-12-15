Глава держави зазначив, що за цим рішенням криється величезна робота з боку української влади. Водночас він запевнив, що настане день, коли українці відзначать вступ у Євросоюз.

До теми План роботи є, починаємо вже з понеділка, – Стефанішина щодо переговорів про вступ до ЄС

Зеленський розповів про рішення Євроради щодо переговорів про вступ

Український очільник зауважив, що наша держава завжди захищає себе і здобуває те, що потрібно. За його словами, це стається навіть тоді, коли хтось сумнівається.

"Ми не здаємось, а переконуємо та боремось. Борітеся – поборете. Саме так це й працює", – сказав він.

Володимир Зеленський відзначив, що цього дня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Глава держави запевнив, що після цього кроку будуть ще наступні.

Це велика робота – інтегрувати державу, усі інституції, усі норми до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у Євросоюз,

– наголосив він.

Президент також підкреслив, що зараз в Україні у багатьох піднесений настрій, що є важливим, адже це мотивація. Тому він привітав всіх українців з тим, що вдалося досягти цього рішення.

"Вдалося всім нам, хто єдністю України зміцнює єдність усієї Європи. Я хочу особливо подякувати всім нашим хлопцям і дівчатам, усім чоловікам і жінкам, які бились і б’ються заради України, які зараз у боях, які захищають волю України, які допомагають нашим воїнам – лікують, тренують, завозять зброю, виробляють зброю", – розповів Зеленський.

Він також зауважив, що все, чого наш народ досягає, було б неможливе без героїчної сміливості наших людей, яка так надихає весь світ.

Справді сильний результат – і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав і виконав саме те, про що ми домовлялися,

– сказав Зеленський.

Глава держави також подякував усім в Україні, хто зробив усе необхідне. Адже рекомендації Єврокомісії наша держава виконала і всі сумніви у незгідних сторін – зняла.

Повернення в Україну і подяка партнерам

Зеленський зазначив, що вже повернувся в Україну і зараз перебуває у Львові. Зокрема, він повернувся додому з рішенням щодо Євросоюзу й іншими речами, які посилять нашу ППО. За його словами, пакетів підтримки теж буде більше.

Був хороший саміт з країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія і багато чого ще. Норвегія – новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки – дуже вагому. Швеція – теж новий пакет,

– сказав глава держави.

Він також зазначив, що є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу. Не забув Зеленський згадати й про візит в Аргентину, що показав фактичний перезапуск відносин з усім регіоном Латинської Америки.

Крім того, президент пригадав і візит до Сполучених Штатів. Також він відвідав базу Вісбаден в Німеччині, де розташоване командування військ США у Європі та Африці. За його словами, там дійсно потужно.

"Там наші хлопці – військові. Працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що отримав важливі поради й уклав необхідні для України домовленості. Зрештою він подякував усім за підтримку, наголосивши, що українська влада продовжить роботу. Президент очікує, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення для нашої перемоги.