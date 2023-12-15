Володимир Зеленський приділив значну увагу свого виступу євроінтеграції нашої держави та питанню ситуації на місцях: у різних областях та громадах України, інформує 24 Канал.

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Історичний результат для України

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад президент наголосив, що минулого року (2022 рік – 24 Канал) ми здобули статус кандидата на вступ в ЄС, тепер є рішення про початок переговорів щодо вступу.

За словами Зеленського, це зміна політичної реальності в Європі та інституційний доказ на рівні всієї Європи, що Україна буде членом ЄС. Глава держави висловив вдячність всім в державі, хто працював на цей результат і всім, хто допомагав українцям.

Політик наголосив, що наступного року (2024 рік – 24 Канал) ми маємо опрацювати разом з ЄС вже деталі, почати процес нашої інтеграції, наших інституцій до стандартів Європи. Він підкреслив, що це не лише робота законодавча, щодо законів і правил, а й щодо реалій нашого життя, які мають бути саме такими реаліями, щоби відчувалося, що наша держава готова до вступу.

Заклик до громад України

Зеленський звернувся із закликом до усіх громад активно взаємодіяти у цьому як з урядом україни, так і налагоджувати активно партнерства між українськими громадами та громадами в країнах ЄС.

Є лідери Європи, є дійсно справжні друзі України, є держави Європи, які активно нас підтримують, виступають як адвокати України на європейських майданчиках. Безумовно – наші близькі партнери, але має бути і якнайбільше громад в Європі, які підтримають зближення з Україною. Такої роботи має бути більше на місцевому рівні,

– підсумував глава держави.

Зеленський зазначив, що на цьому засіданні Конгресу наших українських громад приділять максимальну увагу ситуації на місцях: у різних областях України, у різних наших громадах.

Подяка за плідну роботу

Володимир Зеленський подякував за плідну роботу керівникам прифронтових міст та областей України та заявив, що вони можуть розраховувати на підтримку керівництва країни. Зокрема, глава держави висловив подяку Роману Мрачко – начальнику Херсонської ОВА, його колективу та Олександру Гончаренко – начальнику міської військової адміністрації Краматорська.

Президент запевнив, що керівники міст та областей можуть розраховувати на підтримку центральної влади.

У Конгресі також взяв участь прем’єр- міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що уряд уже працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС, зокрема, над приведенням законодавства нашої країни до європейського.

Прем'єр-міністр зазначив про проведення селф-скринінгу близько 28 тисяч актів права ЄС. За його словами, Україна продовжує інтеграцію в єдиний європейський ринок. Серед завдань на 2024 рік, які окреслив Шмигаль – продовження "транспортного" та "економічного" безвізів, а також якнайшвидше отримання "промислового".

Конгрес місцевих та регіональних влад: коротко