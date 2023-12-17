Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що атака у ніч на 17 грудня не відрізнялася від попередніх. Водночас він відзначив тих, хто успішно ліквідовує загрозу та збиває усі повітряні цілі, передає 24 Канал.

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Той результат, який потрібен у боротьбі з БпЛА

У Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 17 грудні ворог запустив 20 безпілотників типу "Шахед" по території України. Більша частина усіх дронів-камікадзе слідувала у напрямку на Південь, а ще кілька – на Хмельниччину. Сили та засоби ППО влучно відпрацювали й знищили усі БпЛА, якими окупанти намагалися завдати удару.

Ігнат наголосив, що такого результату вдається досягнути мобільним вогневим групам, які нині посилюють свої спроможності, аби досягати таких результатів. Він додав, що нині у Повітряних силах працює чимало таких груп.

У Повітряних силах чимало таких мобільних вогневих груп, які нині дають той результат, який необхідний саме у боротьбі з ударними БпЛА,

– наголосив Ігнат.

До слова, нічну атаку відбивали сили та засоби ППО у 4 областях:

у Запорізькій та Хмельницькій областях збили по 2 "Шахеди",

на Херсонщині українські захисники знешкодили 7 ударних БпЛА,

в межах Одеської області Сили оборони знищили 9 дронів-камікадзе.

Втім, уламки все ж завдали руйнувань.

Які наслідки нічної атаки