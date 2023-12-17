Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что атака в ночь на 17 декабря не отличалась от предыдущих. В то же время он отметил тех, кто успешно ликвидирует угрозу и сбивает все воздушные цели, передает 24 Канал.

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Тот результат, который нужен в борьбе с БПЛА

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 17 декабря враг запустил 20 беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Большая часть всех дронов-камикадзе следовала в направлении на Юг, а еще несколько – на Хмельнитчину. Силы и средства ПВО точно отработали и уничтожили все БПЛА, которыми оккупанты пытались нанести удар.

Игнат подчеркнул, что такой результат удается достичь мобильным огневым группам, которые сейчас усиливают свои способности, чтобы достигать таких результатов. Он добавил, что в настоящее время в Воздушных силах работает немало таких групп.

В Воздушных силах немало таких мобильных огневых групп, которые сейчас дают тот результат, который необходим именно в борьбе с ударными БПЛА,

– подчеркнул Игнат.

К слову, ночную атаку отражали силы и средства ПВО в 4 областях:

в Запорожской и Хмельницкой областях сбили по 2 "Шахеда",

на Херсонщине украинские защитники обезвредили 7 ударных БПЛА,

в пределах Одесской области Силы обороны уничтожили 9 дронов-камикадзе.

Впрочем, обломки все же нанесли разрушения.

Какие последствия ночной атаки