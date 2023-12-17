Глава держави почав своє звернення з того, що Україна має рішення Європейської Ради, задля якого працювали цілий рік. Мовиться про відкриття переговорів щодо членства. За словами Володимира Зеленського, найближчими днями офіційно започаткують з Єврокомісією процес оцінки законодавства України на відповідність законодавству Євросоюзу. Йдеться про процес скринінгу.

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Готуємось і до роботи щодо переговорної рамки для України – очікуємо її навесні. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського від 17 грудня: дивіться відео

Глава держави подякував усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення. І політикам, і громадським лідерам, і народам різних держав, котрі вірять у нас, в Україну та Європу.

Працюватимуть над фінансовою підтримкою

За словами Зеленського, ми продовжимо активно працювати також задля того, щоб 2024 рік був достатім програмами фінансової підтримки нашої держави. Це також стосується двосторонніх програм з країнами-партнерами, а також програм на рівні ЄС, процесу використання та конфіскації активів Росії, заморожених у різних юрисдикціях.

"І це питання – питання про заморожені активи – було одним з тих дуже важливих рішень, що обговорювалися на перемовинах на тижні. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, країни "Сімки" можуть продемонструвати своє лідерство – активи держави-терориста та пов'язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України, для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контури рішень", – додав він.

Глава держави зробив акцент на позитивних і змістових відносинах України з країнами Північної Європи. Мовиться про візит до Норвегії та саміт Україна + Північна Європа це вкотре довели. Він подякував за незмінне бажання наблизити нашу державу, людей, цінностей. Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія допомагають нам і ставляться до нас абсолютно щиро.

І окремо хочу подякувати всім лідерам, які й цей тиждень наповнили підтримкою нашої ППО, наших воїнів, наших оборонних перспектив,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що минулий тиждень повернув увагу до України й серед країн Латинської Америки. Він зазначив, що мав теплий і позитивний візит до Аргентини. Провів перемовини з президентом Хав'єром Мілеєм, побажав йому успіхів і його державі та всьому аргентинському народові.

Також провів з лідерами інших держав: Парагваю, Уругваю, Еквадора. За його словами, вивести нашу зовнішню політику за межі традиційних напрямків – одне з ключових завдань для України.

Наша держава, наші інтереси, українська культура й наш захист міжнародного права мають бути представлені та зрозумілі – в усіх частинах світу, і це завдання для кожного й кожної, хто працює від імені України та українців,

– додав президент.

Він також відзначив воїнів Національної гвардії. Вони допомагають рятувати життя після російських ударів, а також разом з усіма дають Україні більше безпеки.

"Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Я дякую вам, хлопці, за вашу результативність! Чотирнадцята бригада оперативного призначення – молодший сержант Сергій Тихенко та капітан Григорій Токарь. Дякую! Пʼятнадцятий Слов’янський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни!" – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що світ допомагає, коли бачить, що держава та самі люди роблять все, щоб захиститися, коли бачать, що країна дійсно має перспективу захиститися.

Тож, він подякував усім в Україні, хто "тиждень за тижнем доводять світу власною силою", що наша держава вистоїть, збереже незалежність та здобуде перемогу. Окремо він подякував ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки.

Як зауважив президент, "той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно було".