Глава государства начал свое обращение с того, что у Украины есть решение Европейского Совета, ради которого работали круглый год. Речь идет об открытии переговоров по членству. По словам Владимира Зеленского, в ближайшие дни официально инициируют с Еврокомиссией процесс оценки законодательства Украины на соответствие законодательству Евросоюза. Речь идет о процессе скрининга.

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Готовимся и к работе по переговорной рамке для Украины – ожидаем ее весной. Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически мы определились: Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского от 17 декабря: смотрите видео

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения. И политикам, и общественным лидерам, и народам разных верующих в нас государств, в Украину и Европу.

Будут работать над финансовой поддержкой

По словам Зеленского, мы продолжим активно работать также с тем, чтобы 2024 год был достаточным программами финансовой поддержки нашего государства. Это также касается двусторонних программ со странами-партнерами, а также программ на уровне ЕС, процесса использования и конфискации активов России, замороженных в разных юрисдикциях.

"И этот вопрос – вопрос о замороженных активах – был одним из тех очень важных решений, которые обсуждались на переговорах на неделе. В частности, в США. В частности, страны "Семерки" могут продемонстрировать свое лидерство – активы государства-террориста и связанных с ним лиц должны быть направлены на поддержку Украины, для защиты жизни и людей от российского террора. И уже готовим необходимые контуры решений", – добавил он.

Глава государства сделал акцент на положительных и содержательных отношениях Украины со странами Северной Европы. Речь идет о визите в Норвегию и саммит Украина + Северная Европа это еще раз доказали. Он поблагодарил за неизменное желание приблизить наше государство, людей, ценности. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия помогают нам и относятся к нам совершенно искренне.

И отдельно хочу поблагодарить всех лидеров, которые и эту неделю наполнили поддержкой нашей ПВО, наших воинов, наших оборонных перспектив,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что на прошлой неделе обратил внимание к Украине и среди стран Латинской Америки. Он отметил, что у него был теплый и положительный визит в Аргентину. Провел переговоры с президентом Хавьером Милеем, пожелал ему успехов и его государству и всему аргентинскому народу.

Также провел с лидерами других государств: Парагвая, Уругвая, Эквадора. По его словам, вывести нашу внешнюю политику за пределы традиционных направлений – одна из ключевых задач для Украины.

Наше государство, наши интересы, украинская культура и наша защита международного права должны быть представлены и понятны во всех частях света, и это задача для каждого и каждого, кто работает от имени Украины и украинцев,

– добавил президент.

Он также отметил воинов Национальной гвардии. Они помогают спасать жизнь после российских ударов, а также вместе со всеми дают Украине больше безопасности.

"Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Я благодарю вас, ребята, за вашу результативность! Четырнадцатая бригада оперативного назначения – младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младшый лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины!" – отметил он.

Владимир Зеленский отметил, что мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, когда видят, что у страны действительно есть перспектива защититься.

Поэтому он поблагодарил всех в Украине, кто "неделю за неделей доказывают миру собственной силой", что наше государство выстоит, сохранит независимость и одержит победу. Отдельно он поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушные силы и Службу внешней разведки.

Как заметил президент, "тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно было".