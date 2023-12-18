Военные сообщили, что "прослушку" нашли во время плановой проверки помещений. В частности, элементы оборудования для снятия информации обнаружили в одном из мест дислокации. Ранее эту информацию подтверждала Служба безопасности.
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Что сказали в Генштабе о прослушивании
Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности,
– заявили военные.
О событии сообщили в Службу безопасности Украины, чтобы установить:
- обстоятельства инцидента,
- его последствия,
- причастных лиц.
Валерий Залужный в комментарии "РБК-Украина" подтвердил, что прослушивание нашли 17 декабря в кабинете, куда он должен был переехать сегодня.
Скажу вам так: это помещение, которое я должен был использовать сегодня (18 декабря 2023 года – 24 Канал). В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивание – 24 Канал),
– заявил Залужный.
Что известно о "прослушке" у Залужного
- СМИ со ссылкой на собственные источники написали 17 декабря, что в одном из потенциальных мест дислокации Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного нашли "прослушку".
- Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. В частности, там заявили, что неизвестно, кто установил устройство. Ведь обнаруженные в кабинете Главнокомандующего устройства предназначены для считывания информации с элементов неустановленного образца.
- В СБУ заявили, что они возбудили уголовное дело по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Производство открыто по статье о незаконных приобретениях, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.
- В Службе безопасности объясняли, что технику для прослушивания обнаружили не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое он в будущем мог использовать для работы.