Военные сообщили, что "прослушку" нашли во время плановой проверки помещений. В частности, элементы оборудования для снятия информации обнаружили в одном из мест дислокации. Ранее эту информацию подтверждала Служба безопасности.

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Что сказали в Генштабе о прослушивании

Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности,

– заявили военные.

О событии сообщили в Службу безопасности Украины, чтобы установить:

обстоятельства инцидента,

его последствия,

причастных лиц.

Валерий Залужный в комментарии "РБК-Украина" подтвердил, что прослушивание нашли 17 декабря в кабинете, куда он должен был переехать сегодня.

Скажу вам так: это помещение, которое я должен был использовать сегодня (18 декабря 2023 года – 24 Канал). В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивание – 24 Канал),

– заявил Залужный.

Что известно о "прослушке" у Залужного