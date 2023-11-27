Водночас союзники вражені досягненнями української армії, а також втратами з боку російських окупантів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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Столтенберг розповів, як у НАТО бачать ситуацію на фронті
Очільник Альянсу зазначив, що попри те, що лінія фронту суттєво не змінилась, насправді зараз відбуваються дуже важкі бої.
Отже, те, що ми бачимо, не є інтенсивними бойовими діями, а є надзвичайно складною концентрацією на лінії фронту, особливо на сході ми бачимо велику кількість жертв. І деякі з найбільш інтенсивних боїв, які ми бачили протягом всієї війни, фактично відбулися протягом останніх тижнів і місяців,
– заявив Столтенберг.
Він наголосив, що партнери України мають розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії.
За словами генсека, союзники в НАТО приголомшені хоробрістю та компетентністю українських сил, а також здатністю завдавати ударів в тилу російських військ в глибині контрольованої Росією території.
"Військові досягнення частково можна виміряти у квадратних метрах, але також і у втратах, які ви здатні завдати своєму супротивнику, і так, лінія фронту не просунулася так далеко, і, звичайно, ми хотіли б зробити все можливе, щоб звільнити якомога більше", – сказав очільник Альянсу.
Крім того, Столтенберг назвав "значним досягненням" здатність української армії відтіснити російських окупантів з Херсонщини. Загалом, за його словами, Україні вже вдалося повернутим 50% територій, які захопила Росія.
Раніше Столтенберг закликав надати більше допомоги Україні
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою досить складна. Саме тому партнери мають надавати більше допомоги нашій державі.
- Він також зазначив, що Путін не хоче домовлятися про припинення вогню. Тому військова допомога Києву – єдиний спосіб переконати російського диктатора у його поразці.
- Крім того, Столтенберг заявив, що країни ЄС разом із Великобританією та США збільшують виробництво боєприпасів для України. Водночас НАТО організувало спільні закупівлі боєприпасів для держав-членів Альянсу.