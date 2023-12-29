Он назвал российского диктатора Владимира Путина "бункерной крысой". Данилов также заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.
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Данилов отреагировал на атаку российской армии
Секретарь СНБО отметил, что украинцы встречают этот день с холодной ненавистью и горячим сердцем. Он также заверил, что за Днепр, Одессу, Львов, Харьков и Киев – ответ не заставит себя ждать.
Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо,
– сказал Данилов.
В то же время, секретарь СНБО назвал пять главных пунктов после очередного массированного удара России по Украине. Среди них он выделил увеличение ненависти к России и ее гражданам, которые поддерживают террористический режим и оккупационные власти. По его словам, они враги украинского народа.
Данилов также отметил максимализацию невосприятия всего, что связано с Россией, а именно – культура, язык, традиции, поскольку это страна, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома.
Он также отрицал предположение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-агрессоркой, которую назвал "гнойным куском недоимперии". Важным тезисом было окончательное уничтожение возможности существования любых пророссийских движений в Украине.
Что известно о следующих планах Кремля
- Представитель ГУР Андрей Юсов 25 декабря сообщил, что российские захватчики готовят информационно-психологические операции против Украины. Известно, что на продвижение пропагандистских нарративов агрессор тратит огромные ресурсы. Он также подчеркнул, что речь идет не о периоде, непосредственно связанном с праздниками.
- 29 декабря в ГУР предупредили, что Кремль в ближайшее время сосредоточит свои ботофермы на разжигании вражды, запугивании населения и дискредитации процесса мобилизации. Главное управление разведки обнародовало информацию о том, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили высшему военно-политическому руководству России предложения для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.