Он назвал российского диктатора Владимира Путина "бункерной крысой". Данилов также заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

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Данилов отреагировал на атаку российской армии

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Секретарь СНБО отметил, что украинцы встречают этот день с холодной ненавистью и горячим сердцем. Он также заверил, что за Днепр, Одессу, Львов, Харьков и Киев – ответ не заставит себя ждать.

Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо,

– сказал Данилов.

В то же время, секретарь СНБО назвал пять главных пунктов после очередного массированного удара России по Украине. Среди них он выделил увеличение ненависти к России и ее гражданам, которые поддерживают террористический режим и оккупационные власти. По его словам, они враги украинского народа.

Данилов также отметил максимализацию невосприятия всего, что связано с Россией, а именно – культура, язык, традиции, поскольку это страна, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома.

Он также отрицал предположение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-агрессоркой, которую назвал "гнойным куском недоимперии". Важным тезисом было окончательное уничтожение возможности существования любых пророссийских движений в Украине.

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